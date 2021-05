Unikt, bæredygtigt og fyldt med farver

Ann-Sofie udvikler selv egne produkter og har lige lanceret ”Remix” vinglasset, som er mundblæst i Tjekkiet. Derudover har hun Danmarks største udvalg af de farvede glas fra Anna von Lipa. Foto: Gitte Ganderup

SPONSORERET INDHOLD: Remix by Sofie vokser med rekordfart og de nye lokaler er allerede fyldt op med farve fuld boligindretning

Af SPONSORERET INDHOLD

I butikken Remix by Sofie er nogle af væggene lyserøde. Det store udstillingsbord er malet i fire forskellige pasteller og der er blomstret tapet bag disken. Men det er ikke det første man lægger mærke til, for butikken er fyldt med de farverige og ekstremt populære vand- og vinglas, kander og vaser i alle farver. Udvalget er meget større end bare det og fællesnævnerne for det hele er de mange, mange farver.

– Jeg synes at det er sådan, at når jeg kommer ind i butikken, så kan jeg ikke være sur. Alle farverne gør mig glad, fortæller indehaver Ann-Sofie Munk Hansen om sin butik.

Der er tilsyneladende mange andre som også bliver glade af de mange farver. I hvert fald er butikken som startede i august 2019 med en instagram-shop og et showroom på Frederikssundsvej 180 vokset med rekordfart. Coronakrisen blev for Ann-Sofie startskuddet til at starte webshop i foråret 2020. Det lille showroom blev hurtigt til en butik som voksede ud af sine rammer. Ann-Sofie måtte flytte til nye, større lokaler allerede i november.

– Jeg flyttede til nabolokalet midt i juletravlheden så der var lige en weekend og to lukkedage hvor vi malede og tapetserede, fortæller Ann-Sofie Munk Hansen.

Masser af farver

Ann-Sofie beskriver sig selv, som en der altid har haft en lille kræmmer i maven og har altid elsket at finde gode lopper og sælge dem videre. Noget som hun nok har arvet fra begge sine forældre.

– Min mor har altid kunnet købe hvad som helst nærmest for en ramme øl og min far drev i 70’erne en række små butikker på en gågade i Sakskøbing, fortæller hun.

Det er også fra familien at farveglæden kommer.

– Min mor syede vores tøj, så både min søster og jeg gik i sådan noget tøj som var pink, lysegult og blåt med rigtig meget kantebånd på, griner hun.

Ud over kræmmer-genet og de mange farver, har Ann-Sofie en baggrund som udlært i Magasin, madmor på en efterskole og ernæringsassistent. Inden hun åbnede butikken, arbejdede hun som mentor for unge, som endnu ikke var kommet i gang med en uddannelse, på hotel- og restaurantskolen.

– Jeg har allerede haft en praktikant her og det tænker jeg da, at vi skal have flere af i fremtiden, siger hun.

Mange færdigheder

Ann-Sofie’s baggrund som serviceorienteret og understøttende har båret hende langt som selvstændig, men i takt med at hun også er begyndt at udvikle produkter selv til butikken, er hun blevet nødt til at tænke mere på sig selv og sin egen butik.

– Det er ikke naturligt for mig at have skarpe albuer, siger hun. Men i en branche som interiør er konkurrence hård og det er vigtigt at skille sig ud, siger hun.

Samtidigt understreger hun, at hun er glad for de andre butikker i hele Brønshøj og mener, at de alle er meget forskellige med hver sit udtryk.

Hos Remix by Sofie er der meget fokus på at varerne er håndlavede og har en historie. Størstedelen af varesortimentet er varer, som er lavet inden for Europa med opmærksomhed på miljøet i forbindelse med transport og produktion uden spild og genbrug af det glas eller materiale, som ellers skulle være smidt ud. Vi gør alt for at undgå mainstream varer og storproduktioner.

Det er vigtigt for Ann-Sofie.

– Miljøbevidsthed er alles ansvar og al forandring starter hos os selv. Så måske betaler man lidt mere for en vase, men så får man en bedre kvalitet, som kan holde længere og man ved, at den er produceret under gode forhold.

Remix by Sofie finder du på Frederikssundsvej 180 A i Brønshøj