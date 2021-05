Ukrudtsbrænderen som brandstifter

Ikke helt ufarlig metode til at bekæmpe ukrudt. Foto: Topdanmark

Foråret er højsæson for brug af ukrudtsbrændere

Af Erik Fisker

Brænderen er et ekstremt brandfarligt redskab, og risikoen for at starte en brand bliver ofte undervurderet, lyder det fra forsikringsselskabet Topdanmark.

Ukrudtsbrændere er hvert år skyld i flere hundrede alvorlige brandulykker.

Foråret og sommeren er lig med hygge i haven og på terrassen med venner og familie, men også den evige kamp mod ukrudtet. Det trælse arbejde kan gøres langt nemmere med en ukrudtsbrænder, som er en effektiv og populær måde at komme af med kvikgræs, padderokker og andre typer ukrudt.

– Når du bruger en ukrudtsbrænder, skal du være meget opmærksom på at holde brænderen på afstand af både dig selv, dit hus, garage, skure, køretøjer, bevoksning, spindelvæv, tørre blade og i det hele taget alt brændbart. Det er et ekstremt brandfarligt redskab, og risikoen for at starte en brand bliver desværre ofte undervurderet, siger Carsten Elmose, koncerndirektør for privatkunder i Topdanmark.

Ukrudtet skal kun svitses

Hvis man vælger at bruge en ukrudtsbrænder, er det vigtigt, at ukrudtet kun skal svitses. Det skal ikke brændes.

Hvis ukrudtet antændes, kan ilden både sprede sig hurtigt til omgivelserne over jorden, og det kan gå i ukrudtets rodnet under jorden og på den måde sprede sig flere meter til boligen eller andre omkringliggende bygninger.

Det er derfor et godt råd at bruge ukrudtsbrænderen tidligt på dagen, så man kan holde øje med området resten af dagen. Ligeledes bør man undgå at bruge ukrudtsbrænderen, når jorden er tør eller når det blæser.

– Ukrudtsbrændere er skyld i over 200 brande hvert år. Desværre når nogle af disse brande at udvikle sig til at blive meget omfattende, hvor folk mister hus og hjem. Det er højsæson for den type skader, så jeg vil kraftigt opfordre til at passe på ved at holde afstand til alt brandbart og svitse ukrudtet om formiddagen, så du kan holde øje med det resten af dagen, siger Carsten Elmose.

Når man bruger ukrudtsbrænderen, så skal man holde godt øje med, om der kommer gløder. Gløder skal straks slukkes – de slukker ikke nødvendigvis sig selv, slet ikke på en varm forårsdag.

Gløder kan leve i flere timer, og hvis der går ild i rodnettet, kan det tage lang tid, før det opdages. Derfor er det vigtigt at holde opsyn med området også efter man er færdig med at svitse ukrudtet.