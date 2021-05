Udsatte børn får en høj og tydelig stemme

Forestil dig, at store beslutninger om dit liv tages hen over hovedet på dig. Du kender ikke dine rettigheder, og ingen spørger, hvad du ønsker. Sådan er virkeligheden for udsatte børn

Af borgerrepræsentant Laura Rosenvinge og Camilla Fabricius MF, begge S

Det er problematisk, for selvfølgelig skal børn kende til deres rettigheder. Og de skal høres i sager om anbringelse og samvær. Det retter vi op på med reformen Børnene Først, der giver udsatte børn en høj og tydelig stemme. Børn får ret til at bede om at blive anbragt. Børn får ret til at sige nej til samvær med forældre, hvis de ikke ønsker det. Og børn får selvstændig partsstatus som 10-årige, og dermed ret til at klage over afgørelser i deres sag.

I København arbejder vi målrettet på at give alle børn en god start på livet. Vi har fået socialrådgivere ud i daginstitutionerne og på skolerne, hvor de kan spotte mistrivsel, og vi har afsat penge til at forbedre de tidligere indsatser.

Med den nye reform får vi endnu bedre rammer for at hjælpe udsatte børn – bl.a. i form af krav om bedre sagsbehandling og automatisk vurdering af behovet for hjælp til anbragte børns søskende.

Nu gælder det om at gøre ambitionerne i reformen til virkeligheden, og København bør gå forrest og vise, at vi nu én gang for alle sætter de udsatte børn først.

