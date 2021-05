Tingbjerg Sogn lukker ned

Læs mere her Revidering af model for automatisk nedlukning

Husumvold Sogn var tæt på at lukke ned men grænserne for nedlukning blev ændret samtidigt

Tirsdag eftermiddag hvor dagens coronatal offentliggøres fra Statens Serum Institut, som de gør hver dag, viste Tingbjerg sogn et incidenstal på 506, 34 nye smittede og en positivprocent på 4, 4. Det betyder for høje tal på alle tre parametre og dermed lukker sognet ned.

Tallene for Tingbjerg Sogn har længe været høje og myndighederne har lige så længe haft fokus på sognet.

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at beboere i sognet ses med så få mennesker som muligt, at de passer små børn hjemme, og at de arbejder hjemmefra, hvis deres arbejdsgiver tillader det. Og så opfordrer vi til, at de bliver testet hurtigst muligt – og regelmæssigt.