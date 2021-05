Svar på debatindlæg om kviktest

Det ville være nemmere med et fast sted at blive testet for corona i bydelen, for det kan være tidskrævende med transport til testscentre i nærheden. Men uanset om vi har et test sted i bydelen eller ej, så håber jeg ikke, at det står i vejen for at handle lokalt.

Af Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg