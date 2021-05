Sommerluk for varmen sparer penge

Sommermånederne står for døren, og det betyder, at hjemmets varmeanlæg kan tage en velfortjent pause

Af Erik Fisker

Send dit varmanlæg på ferie, lyder opfordringen fra HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, der bl.a. leverer grøn fjernvarme til 625.000 borgere i hovedstaden.

Med et enkelt drej på varmeanlægget vil en typisk villafamilie kunne spare ca. 1.000 kr. om året. Samtidig gavner sommerluk den samlede CO2-udledning, så alt i alt optimeres på flere parametre, når varmeanlægget sendes på en velfortjent lang sommerferie.

– Det er ikke kun termostaten på radiatoren i stuen, der skal helt i bund. Det kræver også et besøg til selve varmeanlægget, hvor sommerventilen skal lukkes. Det kræver ikke større teknisk viden andet end et let drej på anlægget, fortæller energirådgiver Carsten Nielsen fra HOFOR og fortsætter:

– Det svarer lidt til, at du lader din bil stå i tomgang i en lang periode. Det er energikrævende og det koster. Det samme gælder for dit varmeanlæg, hvor, hvis der ikke sommerlukkes, vil der køre vand rundt i systemet – til ingen energivenlig nytte.

Gavner økonomi og klima

Langt størstedelen af alle hustande i København opvarmes med fjernvarme, og dermed er potentialet for besparelser stort. Alene i Hovedstadsområdet, hvor HOFOR leverer fjernvarme, svarer det til, at kunderne kan spare op mod 70 mio. kroner, hvis alle sommerlukker for varmeanlægget.

Foruden det økonomiske aspekt, tæller sommerluk også positivt på klimakontoen. CO2-udledningen mindskes nemlig betragteligt, når der sommerlukkes for varmeanlægget.

– Hele sommerluk-manøvren tager kun små fem minutter; til man finder sommerventilen, lukker for den og efterfølgende får slukket cirkulationspumpen på fjernvarmeanlægget. Herfra er der dømt sommerpause til varmeanlægget og penge sparet til fx en ekstra is i sommervarmen, slutter Carsten Nielsen.

• Find anlæggets sommerventil og luk for ventilen

• Sluk for cirkulationspumpen

• Tænd kort for cirkulationspumpen et par gange om sommeren, så den ikke sætter sig fast.