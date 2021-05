Røde Kors lukker i Husum

Om en måneds tid lukker Røde Kors-butikken i Husum

Af Erik Fisker

Røde Kors genbrugsforretningen på Frederikssundsvej 312 i Husum lukker med udgangen af juni i år. Røde Kors i Hovedstaden oplyser, at årsagen er manglende salg, men at man stadig er interesseret i en butik i Husum, måske med et lidt andet koncept.

Røde Kors har i forvejen en genbrugsbutik på Frederikssundsvej 194 i Brønshøj – og har omkring 240 genbrugsbutikker i hele landet. Butikkerne drives af over 10.000 frivillige og har et årligt overskud på mere end 60 mio. kr.