Reparationscaféen er tilbage

Mandag den 31. maj, kl. 17-19 kan man igen puste nyt liv i sine defekte sager i Kulturhuset Pilegården

Af Erik Fisker

Mange køber og smider væk i stor stil og bruger hvert år færre penge på at reparere. Oftest er det imidlertid småreparationer, der giver tingene et væsentligt længere liv. Derfor stiller en stribe lokale reparatører og ildsjæle deres evner gratis til rådighed ved en månedlig reparationscafé.

Som borger i bydelen kan man også gøre lidt for at være med til mindske overforbruget og affaldsmængden. Enten ved at stille din egen ekspertise til rådighed og hjælpe til med at reparere i Repair Café Brønshøj, eller simpelthen ved at kigge forbi med en ting under armen, som man gerne vil forlænge levetiden på.

Samtidig bliver man klogere på, hvordan man reparerer og tør måske give sig i kast med den næste reparation selv.

Gratis – men tilmelding nødvendig på Pilegårdens hjemmeside.