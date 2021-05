Regeringens udspil vil sende mennesker med lav indkomst ud af København

Få dage inden folketingsvalget i 2019 præsenterede den nuværende regering boligudspillet ’Byer med plads til alle’. Her lød det blandt andet, at ”det bliver sværere og sværere for sosu-assistenten, håndværkeren, politibetjenten og mange andre at få råd til at bo i de største byer”

Af Mia Nyegaard, socialborgmester i København (Rad.)