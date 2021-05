Pinsen er kirkens fødselsdag

Også bydelens kirker fejrer pinsen - her Husum Kirke. Foto: EF

I år er det pinsedag søndag den 23. maj og 2. pinsedag den efterfølgende mandag

Af Erik Fisker

I pinsen fejrer de kristne, at Helligånden kom til disciplene og gjorde dem i stand til at tale forskellige sprog og dermed sprede det kristne budskab i hele verden. Derfor kaldes pinsen også den kristne kirkes fødselsdag.

Pinseunderet foregik i Jerusalem, hvor alle Jesu disciple var forsamlet 50 dage efter Jesu opstandelse (påske) og 10 dage efter Jesu himmelfart (Kristi himmelfart). Fortællingen om pinsen kan læses i Biblen i Apostlenes Gerninger, kapitel 2.

Oprindeligt er pinsen en jødisk fest, der markerer den jødiske påskes afslutning – men også denne fest blev overtaget af kristendommen, med et noget andet indhold.

Lidt mere jordbunden er traditionen med pinsefrokost. Mange benytter fridagene til at holde pinsefrokost, og nogle bryggerier fremstiller også en særlig pinsebryg i forbindelse med højtiden. Mange forbinder stadig pinsen med at ”se pinsesolen danse”. Det kan man gøre ved enten at stå meget tidligt op – eller lade være med at gå i seng, men danse og feste hele natten. Dette er en særlig dansk skik, der stammer fra midten af 1800-tallet.

Det er en gammel tradition, at man pinsemorgen skulle gå ud af sit hus og feje ind mod døren, da man så kunne samle lykke til resten af året.