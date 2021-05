Ny lamper i tunnelen under Frederikssundsvej på Bellahøj - vær opmærksom på tunnelen er spærret i en periode

Af Erik Fisker og Gitte Ganderup

Vejdirektoratet er i gang med at udskifte belysningen i tunnelen der fører Hareskovvejen under Frederikssundsvej ved Bellahøj.

Arbejdet med udskiftningen betyder, at tunnelen er spærret alle hverdage mellem kl. 21 og 05, og trafikken ledes over på de tilstødende veje. Arbejdet i tunnelen forventes at være afsluttet den 11. juni.

i de kommende måneder renoveres en række broer i hele landet som ses på illustrationen.