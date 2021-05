Nye tider på vej for Brønshøj Fysioterapi

Tre af de nye medejere af Brønshøj Fysioterapi. Fra venstre Jacob, Nino og Nicolas. Brønshøj Fysioterapi har mellem 150 og 200 patienter dagligt og er den største klinik i København. Langt de fleste patienter er henvist fra egen læge. Foto: Kaj Bonne

Den store klinik på Brønshøjvej har fået nye ejere – og flytter til nye og større lokaler til nytår

Af Erik Fisker

Brønshøj Fysioterapi har ligget på Brønshøjvej overfor Brønshøj Gamle Skole i mere end 25 år, men fra 1. januar rykker klinikken til Kobbelvænget 74 tæt på Frederikssundsvej i en af de bygninger, der skal indgå i det nye store kompleks af bygninger, der er under opførelse på grunden mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet, og blandt skal rumme private boliger og forretninger.

Brønshøj Fysioterapi startede som en lille fysioterapi med to ejere, og er vokset til i dag at have omkring 25 fysioterapeuter samt andre behandlere fx akupunktør, massør, osteopater og psykologer. Flere behandlere har de senere år købt sig ind i klinikken, så ejerkredsen i dag består af 5 medejere.

Også nyt fitnesscenter

Flytningen betyder, at Brønshøj Fysioterapi får dobbelt så meget plads som i dag. Samtidig bliver klinikken en del af ”Fit og Sund Brønshøj”, der bliver et sundhedshus i bydelen med tilbud om blandt andet fysiologisk behandling, træning med patienter, diætist, ultralydsskanning samt et stort fitnesscenter.

– Vi synes der er behov for et fitnesscenter, der kan rumme alle og giver nærvær, tryghed og hygge og et højt fagligt niveau. Der bliver også mulighed for at få personlig træning, fortæller Nicolas Nyeman, der er en af de nye medejere.

– Vi lægger vægt på det sociale aspekt, som også er vigtigt for sundheden. Vi etablerer en café og en seniorklub, hvor der bliver mulighed for at man sammen kan træne, hygge sig og fx tage på ture sammen, tilføjer Nicolas. – Generelt kan vi ikke blive en moderne sundhedsklinik uden at sætte mere fokus på træning, slutter han.

Endvidere oprettes en idrætsklinik, der skal behandle skader, stå for genoptræning, fysisk træning og fungere som sparringspartner.