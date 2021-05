Lyttebesøg af overborgmesteren

Lars Weiss (tv) på besøg i Husumgård. Foto: presse

Lars Weiss på rundtur i det nordlige Husum

Af Erik Fisker

Mandag morgen i sidste uge tog overborgmester Lars Weiss ud til Husum Nord for at tale med beboerne i området og lyttede til lokale kræfter, som fortalte om arbejdet med at øge trygheden i området, hvilke udfordringer de oplever, hvilke indsatser virker godt mv.

Brønshøj-Husum er en bydel, som har været udfordret på trygheden over de sidste år. Der har blandt andet været udfordringer ved Gadelandet med bl.a. hashhandel og unge, der hænger ud ved stien til Føtex, og sidste år var der jo flere skudepisoder og ikke mindst skuddrabet ved frisørsalonen Ørn på Mørkhøjvej.

Af samme grund er der flere indsatser og samarbejder sat i gang, som skal styrke trygheden i Husum, blandt andet lokale beboere, som er frivilligt engageret i at øge trygheden, fsb, den boligsociale helhedsplan, politiet, EnergiCenter Voldparken (frivilligcenteret) og Ressourcegården, som fortalte om, hvordan de oplever Husum i dag og om deres arbejde med at øge trygheden i området.

– Mange gode lokale kræfter

– København er på rigtig mange måder en tryg by. Nogle steder er der dog flere beboere, der oplever at være utrygge, fx i Brønshøj-Husum. Som nogle af beboerne kunne fortælle, har der blandt andet været udfordringer med grupper af unge, der hænger ud ved Føtex-stien og handler med hash. Og sidste år var der flere skyderier i området. Det skaber selvsagt utryghed, fortalte Lars Weiss efter turen rundt i kvarteret.

– Jeg er rigtig glad for at se, at der er så mange gode lokale kræfter i Brønshøj-Husum, som arbejder benhårdt hver dag for at øge trygheden – lige fra tryghedspartnerskabet og lokale betjente til frivillige kræfter som fx Nazir og Farooq, som jeg mødte i dag ved Husumgården – og som arbejder frivilligt med at samle folk om sociale arrangementer. Jeg tager hatten af for deres engagement i deres bydel, fortsatte Lars Weiss.

Et alternativ til at hænge på gaden

– Det gjorde også stort indtryk på mig, at beboerne generelt oplever, at de unge i området keder sig, og derfor hænger ud på gaden. Det skal vi kunne gøre bedre. For mig er det en mærkesag, at alle unge i København får et godt liv og bliver en del af fællesskabet, sagde Lars Weiss og fortsatte:

– Flere unge skal deltage i foreningslivet, have et ungdomsjob eller tage en ungdomsuddannelse. På den måde kan vi som samfund tilbyde de unge et alternativ til at hænge på gaden. Jeg tror på, at vi sammen kan styrke trygheden i vores by med en fælles, målrettet indsats sammen med politiet og lokale ildsjæle. For alle skal føle sig trygge i København – ingen bydele skal lades i stikken, sluttede Lars Weiss.

Lars Weiss er 49 år og uddannet økonom.

Overborgmester i København fra 19. oktober 2020, hvor han efterfulgte Frank Jensen.

Ønsker ikke at fortsætte som overborgmester efter kommunalvalget til november, men er opstillet som nr. 2 på S-listen til valget.