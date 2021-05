Lokal task force banker på dørene i Tingbjerg og opfordrer til at blive corona-testet

Testholdet parat til udrykning. Foto: presse

Beboere i Tingbjerg kan forvente uventet besøg en af de nærmeste dage. De næste par uger stemmer en lille gruppe corona-bekæmpere nemlig dørklokker i lokalområdet

Af Erik Fisker

Tingbjerg er nemlig et område, hvor corona-smitten generelt har været høj, og det er vigtigt at komme i dialog med så mange beboere som muligt.

– Task forcen banker på døren og fortæller om, hvor vigtigt det er at blive testet for at bryde eventuelle smittekæder – og samtidig fortæller de, at det nu er muligt at blive testet lokalt i Tingbjerg de næste onsdage. Jeg synes, det her er et godt eksempel på, hvordan vi lykkes med at skabe gode samarbejder med Københavns Kommune, siger Gert Korvig, som er leder af helhedsplanen i området.

Der er åbnet et lokalt testcenter i Tingbjerg Pensionist Center, Ruten 20, Brønshøj. Og her er åbent for test hver onsdag kl. 15.30-21.00 til og med onsdag den 19. maj.

Tack force-medarbejderne og øvrige lokale aktører hænger desuden plakater op i opgangene og taler med folk i kvarteret f.eks. foran de lokale butikker.