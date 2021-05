Lokal dreng med fuld fart

16-årige Silas Hoegh kører speedway mod de allerbedste i Danmark – og nu er han på U19 landsholdet

Af Erik Fisker

Silas Hoegh går i 9. klasse på Utterslev Skole og efter sommer ferien starter han på et særligt Team Danmark forløb på et gymnasium. Disse forløb tilbydes særligt talentfulde idrætsudøvere, der får 4 år til at passe både gymnasiet og deres sportslige karriere.

Silas træner dagligt på sin speedway-maskine og har vist helt særlige talenter inden for sporten. Han er nu rykket op i den øverste klasse i speedway og ligger og kører mod de bedste i Danmark. Han har klaret sig så godt, at han er blevet udtaget til landstræner Hans Nielsens U19 landshold. Samtidig har han skrevet kontrakt med Slangerups superligahold og har en aftale om også at køre for en svensk klub.

(Artiklen fortsætter under billedet)

I de mindre klasser har Silas både deltaget i VM, EM og DM.

– Jeg vil gerne leve af at kunne køre speedway, og min drøm er at blive professionel i Danmark og i Polen, hvor speedway også er en stor sport. Mit mål er at kunne komme til at køre i de store Grand Prix turneringer, fortæller Silas.

– Nu må vi se, hvad der sker, for speedway er en dyr sport, og jeg havde ikke kunne køre på dette niveau uden hjælp fra sponsorer, tilføjer han.

Det var Silas far, Michael Hoegh, der introducerede sporten for sin søn, og er hans mekaniker, praktiske hjælper og kører med rundt til løbene og træningen.