Kviktest i Brønshøj TAK

Lad os få kviktest, så vi kan støtte de lokale lettere, skriver denne debattør

Af Birte Aabye Jensen, Spanagervej 13, Brh.

Jeg er rigtig ærgerlig og gal faktisk også over at vi ikke har nogen kviktest i Brønshøj.

Hvis vi havde en kviktest i Brønshøj kunne vi nemmere støtte de mange lokale frisører, restauranter, cafeer og bodegaer så vi sikrer os at de overlever. Hvor mange gider tage til Frederiksberg (Forum metro st) eller Kbh. NV (Birkedommervej) for at få en kviktest og så tage til Brønshøj igen hver gang man skal spise drikke eller få lokkerne klippet?

Tag jer nu sammen Lokaludvalg eller andre så vi kan få en kviktest i Brønshøj.