Svar på kommentar om busdrift

Af Laura Rosenvinge, borgerrepræsentant (S)

Kære Bente Møller

Tusinde tak for at gøre mig opmærksom på problemet. Det er helt rigtig, jeg er fra bydelen og bruger meget af mit politiske virke på at kæmpe for bydelen på rådhuset.

Som bestyrelsesmedlem sidder jeg ikke med den daglige drift, men jeg har rettet henvendelse til dem og gjort dem opmærksomme på problemet. Desværre får jeg at vide fra direktøren, at de ikke kan gøre noget, da arbejdet slutter om få uger, og de derfor ikke kunne lave aftale med vognmænd for en så kort periode.