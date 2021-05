Foto: Thomas Løser

FODBOLD: I lørdags stod den på bundgys mod Avarta, og lad os bare være ærlige og sige, at det endte ikke godt. Avarta kunne nemlig tage hjem til Rødovre med en 0-2 sejr efter en dårlig indsats fra vores side. Det eneste positive ved kampen var Danmarks smukkeste, som igen skabte en fantastisk kulisse.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Det var tydeligt at se på 1. halvleg, at ingen af holdene havde råd til at tabe. Der var meget få chancer, og ingen af holdene formåede at sætte sig på kampene.

Det blev dog til to store chancer – en til hvert hold – i løbet af de første 45 minutter. Efter en lille halv time blev Mads Walter sendt i dybden. Her så han, at Vilfort var kommet langt ud af sit mål og forsøgte at lobbe den over ham. Heldigvis for os, så ramte bolden ydersiden af stolpen.

Lige inden pause var Jonas Hemmingshøj tæt på at bringe os foran. Anas Guendouri blev sendt i dybden, og spillede den fladt ind til Hemmingshøj. Men Hemmingshøj måtte se sin afslutning bliver blokeret. Returen endte hos Aleksandar Lazarevic, men han kunne ikke komme frem til en afslutning.

2. halvleg fortsatte i samme spor som 1. halvleg, men efter en times spil kom gæsterne foran. Emil Wass smed et frispark ind i feltet, hvor vi ikke fik headet væk. Lidt heldigt fik Morten Nielsen sendt bolden hen til Mathias Cordua, der med et fladt spark sendte bolden i mål. 0-1.

Vi foretog nogle udskiftninger efter scoringen i jagten på udligningen, men det var Avarta som var tættere på 0-2 end vi var på 1-1.

Vi formåede først at lægge pres på Avarta i slutminutter, men uden at det førte til noget. Og i dommerens overtid fik Mikkel Eslund lov til at spadsere lige igennem vores defensiv og bringe Avarta foran 0-2.

Det var en kamp, som bare skal gå i glemmebogen, for kønt var det ikke. Med nederlaget blev det også lidt tættere i bunden, hvor vi heldigvis stadig befinder os over nedrykningsstregen. Men vi skal til at gribe de muligheder, der opstår, fordi vores konkurrenter bliver ved med at smide point, hvis vi også skal kalde os divisionshold næste sæson.

Vi forventer derfor en anden vilje og gejst, når vi på vores 102-års fødselsdag lørdag den 15. maj kl. 15, når vi tager imod FC Roskilde på Tingbjerg Ground.