Instruktører søges til Madskoler på Brønshøj Skole

Fra en Madskole sidste år. Foto: Carsten Andersen

Arrangørerne bag Madskoler oplever stor interesse fra børn i Brønshøj. Derfor søges der netop nu efter frivillige instruktører, som vil være med til at give børn på 8-12 år en uforglemmelig uge med masser af madglæde. Selvfølgelig med fuld fokus på tryghed og overholdelse af alle retningslinjer i relation til corona

Af Erik Fisker

Flere end 300 har allerede meldt sig som instruktør, men der er brug for flere, hvis der skal være det antal Madskoler, som børnene efterspørger, og et af de steder, hvor der er behov for instruktører, er i Brønshøj på Brønshøj skole i uge 26, 30 og 31.

– Hvis man har lysten til at lave mad og være sammen med børn, er man den perfekte instruktør. Vi håber inderligt, at frivillige voksne vil hjælpe os med at give madglade børn en uge, de aldrig glemmer, fortæller Henrik Dalum, der er formand for 4H, som arrangerer Madskoler i et ikke kommercielt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000.

Hvis der er frivillige nok i et område, vil organisationen bag Madskoler stå for alt det praktiske omkring lokaler, opskrifter, indkøbsplan, rekruttering af børn osv. Madskoler i sommerferien foregår i dagtimerne, og hvert hold består af ca. 20 børn og kræver fire-fem voksne instruktører.

Flere end 25.000 børn har været på Madskoler, siden starten i 2004. Hvis børnene i Brønshøj, skal være de næste, er det brug for frivillige instruktører.

Tilmelding sker på https://www.madskoler.dk.