Hvem pokker tager ansvar?

Det kan kommunen ikke være bekendt

Af Finn Rudaizky (DF), spidskandidat KV-21

KAB var efter en vandskade hos beboer, “kun” 5 måneder om at renovere et køkken i en lejlighed i højhus på Bellahøj. Jeg forstår godt, at beboeren er utilfreds. Men, KAB ved godt, at Københavns Kommune ser gennem fingre med urimeligheden. Venskabet KAB og de røde politikere på Rådhuset gør, at interessen for den enkelte beboer kan ligge på et lille sted. Når der til kommer, at kommunens tilsynspligt ikke overholdes, så bliver en beboer endnu engang sorteper.

Det kan vi som kommune altså ikke være bekendt.