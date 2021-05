Gør terrassen eller haven endnu mere indbydende med disse havemøbler

SPONSORERERET INDHOLD: Nu er der ikke længe til, før det for alvor er sommer. Det betyder, at vi kan bruge meget mere tid udenfor. Hvis du er så heldig enten at have en terrasse, en have eller en altan, har du nok planer om at tilbringe en masse tid derude, så snart vejret er til det.

Dette kræver dog, at dit udeareal er hyggeligt, og at det er udstyret med nogle lækre havemøbler, som både er indbydende, komfortable og flotte.

Hvilken slags havemøbler skal jeg gå efter?

Hvis du er på udkig efter nogle nye møbler til din have eller terrasse, vil du sikkert gerne have nogle, hvor komfort og design går hånd i hånd.

Det kan være, at du har gjort dig nogle tanker om, hvilken stil dine møbler skal have, og om de skal være i træ, plastik eller noget helt tredje.

Det vil naturligvis afhænge af din individuelle stil, hvad der vil være det bedste valg, men visse materialer fungerer generelt bedre end andre.

Derfor er bambus værd at overveje

Et valg, der både er æstetisk og moderne, er havemøbler i bambus. Dette kan du finde her: https://www.tinekhome.com/da/kollektion/havemoebler-227/.

Der er tale om et stort udvalg af havemøbler i det lækre materiale, og sortimentet byder blandt andet på de følgende produkter:

– Spiseborde og spisebordsstole

– Loungeborde

– Loungestole

– Solsenge

– Bambussofaer

Der er dermed rig mulighed for at skabe det flotteste og mest hyggelige udeområde, hvor du enten kan spise et godt måltid mad, sole dig eller hygge med venner og familie.

Bambusmøblerne er i høj kvalitet, og mange af dem er håndlavede, hvilket betyder, at de har et unikt og personligt præg.

Hynder, puder og madrasser skruer op for hyggen og komforten

Selvom havemøblerne i bambus i sig selv er komfortable og rare, er det en god idé at finde nogle hynder til stolene og en madras til solsengen. På den måde kommer komforten til at nå nye højder, og du vil have lyst til at tilbringe endnu mere tid i de skønne møbler.

Derudover skaber hynder, puder og madrasser et flot og indbydende udtryk, og dette gælder både, hvis du går efter nogle enkle og minimalistiske varianter, men også hvis du eksempelvis gerne vil have nogle mere farverige hynder til stolene.

Bæredygtige havemøbler

Udover at bambus er et flot materiale, er det også et bæredygtigt ét. Faktisk er bambus den plante i verden, der vokser hurtigst, og den er mindre ressourcekrævende end mange andre trætyper. Når bambus beskæres, vil den hurtigt vokse igen, og den reproducerer store mængder CO2.

Hvis du vælger havemøbler i bambus, gør du dermed ikke kun noget godt for dig selv, men også for miljøet.

Når du køber dine bambushavemøbler, vil du få et overtræk med, som vil hjælpe med at beskytte møblerne. Om vinteren er det en god idé at opbevare dine havemøbler i bambus et tørt sted, da dette vil skåne dem mest muligt og bidrage til en lang levetid.