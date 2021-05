Beslutningsdygtigt trods fravær

Af Erik Fisker

Da Lokaludvalget holdt sit møde torsdag den 29. april, var der igen et relativt stort fravær. 3 medlemmer havde meldt afbud og 4 medlemmer var fraværende uden afbud. 14 deltog i mødet, og det betød, at udvalget var beslutningsdygtigt, da dette kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet.

I november afholdes der kommunalvalg, og det betyder, at der skal nedsættes/vælges nyt Lokaludvalg i starten af 2022.