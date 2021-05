Forårskoncert med obo

Der afholdes forårskoncert søndag den 30. maj, kl. 16 med Maria Lundbak og obokvartetten i Husumvold Kirke

Af Erik Fisker

Maria Lundbak, som i mange år har været kirkesanger i Husumvold Kirke og har glædet mange med sit smukke obospil, debuterer til efteråret som solist fra konservatoriet i Odense.

Til sin debutkoncert har hun sammensat et kammermusikprogram for obo og strygekvartet. Ensemblet spiller her en forårskoncert med værker af Arnold Bax, Bernard Crusell og Sigil Kolind, som har komponeret et variationsstykke over Carl Nielsens ”Se dig ud en sommerdag”, der ved denne koncert vil blive uropført med Maria Lundbak på obo, Karen Johanne Pedersen og Nanna Treu på violin, Deanna Said på bratsch og Kirstine Elise Pedersen på cello.

Der er fri entré, men tilmelding på www.husumvoldkirke.dk eller ring til kirkekontoret på 38 60 90 40. Der skal fremvises et gyldigt coronapas eller en gyldig negativ coronatest ved koncerten.