Flere indbyggere end…., men

I 1901 blev Brønshøj og Husum indlemmet i Københavns Kommune.

Flere indbyggere i bydelen end i nærliggende kommuner men ingen særlige kompetence eller myndighed

Af Erik Fisker

Der bor ca.45.000 i Brønshøj-Husum, og i Københavns Kommunes egen befolkningsprognose forventes det, at antallet af indbyggere vil stige til 49.338 i 2034.

I 2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 36,7 % af befolkningen i Brønshøj-Husum. Det var betydelig højere end i kommunen som helhed (25,3 %). Tre ud af fire var fra ikke-vestlige lande.

I en ny opgørelse over befolkningstallet i landets kommuner fremgår det, at Brønshøj-Husum har flere indbyggere end både mange provinsbyer og mange kommuner med egen kommunalbestyrelse. Som ex kan nævnes at følgende kommuner har færre indbyggere end Brønshøj-Husum: Rødovre, Herlev, Ishøj, Fredensborg, Esbjerg, Lolland og Bornholm.

Til gengæld har bydelene i København, herunder Brønshøj-Husum, hver sit eget Lokaludvalg med lidt tvivlsom demokratisk sammensætning og en særdeles begrænset kompetence/myndighed. Forhold som politikerne på Rådhuset tilsyneladende ikke har den store interesse i at ændre på.

Brønshøj-Husum har den største forekomst i København af boliger i den almene sektor med 43 %. De ligger primært i Husum og dels i Tingbjerg, der alene rummer omkring 2.400 almene boliger.

Ud over de almene boliger rummer Brønshøj-Husum 30 % ejerboliger.

