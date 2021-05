Feriecamp 2021 for udsatte familier

Når Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje har offentligt årsmøde 2. pinsedag, kl. 12 i Bellahøj Kirke, skal der blandt andet tales om årets feriecamp. Menighedsplejen hjælper udsatte familier, der ikke har så mange penge at gøre med i hverdagen, og for hvem et ferieophold kan være en stor udskrivning

Af Erik Fisker