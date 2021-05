Farvel til ’Småt brændbart’

Mindre affald til forbrænding og en øget CO2-besparelse

Af Erik Fisker

Fra den 6.maj skal besøgende på hovedstadens genbrugspladser sortere mere affald, når containeren med ’Småt brændbart’ forsvinder.

– Det er Københavns Kommune, der har taget initiativ til yderligere sortering på hovedstadens genbrugspladser, fortæller teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu udfaser ’småt brændbart’ fra genbrugsstationerne. Vi har i Københavns Kommune en meget ambitiøs ressource- og affaldsplan, hvor målsætningen er at tredoble genbrugsmængderne og hæve genanvendelsen af husholdningsaffald til 70 procent i 2024, tilføjer hun. /EF