Etnologen Hans-Ole Hansen in memoriam

På sin fars 110-årsfødselsdag i 2019 genså Hans-Ole Hansen med stor glæde sit barndomshjem i Skolevangen 21 for første gang siden 1950 – takket være husets nuværende beboer, Ove Lyngsies gæstfrihed. Hans-Ole kvitterede med fortællingen om en dramatisk begivenhed i haven under 2. verdenskrig. Foto: kv

Med etnologen, historikeren og forfatteren Hans-Ole Hansens død den 3. maj mistede Brønshøj et vigtigt vidne til sin lokalhistorie. Ganske vist boede han kun de første elleve af sine 82 år i bydelen, men det var som søn af den berømte forfatter, Martin A. Hansen, som han delte utallige oplevelser med – ikke mindst i Utterslev Mose

Af Kaare Vissing

Hans-Ole blev født den 21. marts 1939 som den første af ægteparret Vera og Martins to børn. Indtil sommeren 1940 boede familien i lejligheden på Fjenneslevvej 16, 3. sal, hvorefter den frem til 1950 boede i huset, Skolevangen 21.

Det var her, Martin A. Hansen skabte sine store romaner, og det var her han i sin fritid – med lige dele respekt for håndens og åndens arbejde – inspirerede Hans-Ole til den beskæftigelse, som siden skulle gøre ham til den fremmeste pioner inden for museumsverdenen. Hans-Ole byggede allerede som gymnasieelev et stenalderhus sammen med nogle venner, hvormed han lagde grunden til sin siden så epokegørende indsats som skaber af oplevelsescentre.

Allerede mens Hans-Ole studerede etnologi, skabte han i 1964 med opførelsen af en jernalderlandsby Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, der fik stor mediebevågenhed, og hvortil der blev knyttet en skoletjeneste, så skoleelever kunne få et levende indblik i fortiden. Han var leder af centret frem til 1986.

Da var der bud efter ham til at skabe noget lignende i den anden ende af landet, og i 1992 kunne dronning Margrethe indvie Historiecenter Dybbøl Banke med dets skaber og leder, Hans-Ole Hansen, ved sin side.

Da Martin A. Hansen den 20. august 2009 ville være fyldt 100 år, var Hans-Ole blandt stifterne af Landsforeningen Martin A. Hansen, hvis formål det er at udbrede kendskabet til et af landets vægtigste forfatterskaber. Næsten helt frem til sin død var Hans-Ole foreningens bedste aktiv, som den eminente erindrer og fortrinlige fortæller han var.

Aldrig har en søn vel æret sin far så respektfuldt og naturligt som Hans-Ole – ikke kun ved at formidle faderens værk, men tillige ved at skabe sit helt eget i dennes ånd!

Æret være Hans-Ole Hansens minde.