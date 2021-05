– Der kommer de!

Søndagens sæbekasseløb blev en glædelig overraskelse for mange på Vestvolden og de fleste biler og børn klarede løbet uden skader

Af Gitte Ganderup

11 biler var tilmeldt til den lokale version af Oak City Rally som er det store sæbekasseløb, der hvert år afholdes I Farum arrangeret af Spejderne.

I år er det lokalt på grund af corona og 10 biler endte med at møde op ved startlinjen ved Åkandevej for at deltage på den 10 km lange rute. Et hold – The Flash – var tilmeldt som hurtigløber bil. Resten deltog på almindelig vilkår og regnede både med at gennemføre og charme nogle point til sig med de flot udformede biler.

Således fik de forholdsvis mange cyklister som var ude for at nyde sommervejret godt med underholdning på cykelstien på Vestvolden.

Starttiderne var kl 10, 11 og 12 for at sikre at alle coronarestriktioner blev overholdt.

– De største er sendt afsted først for at de kan komme hjem til Energicenteret til pølser, kage og saft inden de tager hjem igen, inden de andre, de mindre, når frem, fortæller Lea Laird Andersen, gruppeleder, efter at et hold er sendt afsted fra Åkandevej mod Jyllingevej.

Undervejs holder forældrene humøret højt med hep og hjælpe til at krydse vejene. Lige før Jyllingevej er vendestationen med saftevand og endnu mere hep med gode ønsker om en god tur tilbage.

Undervejs mistede Ikeabilen et hjul men fik vejhjælp af en cyklende forælder. Reglerne er sådan at fire deltagere fra et hold skal krydse mållinjen med fire hjul og derfor er det sket, at et hold er kommet løbende i mål uden vogn men med fire hjul. Det skete så vidt vides ikke denne søndag. Se flere billeder på bha.dk

Coronabilen

Skraldebilen

Fortnitebilen

Lynmonsterbilen

Udyret

Ikeamedarbejderne

isbilen

Teletubbies

The Flash

Legobilen

Oak City Rally

I 1975 løb det først af verdens største, længste og hårdeste sæbekasseløb, som fik navnet Oak City Rally.

Sæbekasseløbet har siden starten i 1975 udviklet sig til en sand folkefest med over 300 deltagende vogne og et stort opbud af forældre.

Det imponerende syn af de mange fantasifulde vogne, der starter fra Farum Station og slider sig frem til Egemose Centret ad en 10 km lang rute, burde være et must for alle friske spejdere og forældre.

Oak City Rally bliver lavet i samarbejde mellem Egemose Centret og Absalon Division.

Kilde: Oak City Rally Facebook