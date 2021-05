Cykelsti et skridt nærmere

Etablering af en længe ønsket cykelsti på Gadelandet er rykket lidt nærmere

Af Erik Fisker

Brønshøj-Husum Lokaludvalg behandlede i sidste uge et høringssvar til forvaltningen som led i en såkaldt intern høring.

Lokaludvalget udtrykker stor tilfredshed med at der er udsigt til at der gøres noget ved forholdet for cyklisterne på Gadelandet, dog udtrykkes lokal bekymring over mulighederne for parkering, da 79 p-pladser foreslås nedlagt.

Endvidere finder Lokaludvalget, at der bør etableres en helle ved krydset Gadelandet/Kobbelvænget. Teknik- og Miljøudvalget på Rådhuset forventes at behandle sagen den 31. maj.