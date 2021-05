Café Pilen genåbnet

Årets første 4-5 måneder har været en hård og socialt set kold tid med et dække af restriktioner som følge af stedvist isnende byger af coronavira

Af Kaare Vissing

Men her midt i maj lader foråret så småt livet pible frem – ikke kun i naturen, men også i kulturen. Museer og restaurationer med videre slår dørene op. Vi gnider øjnene efter den mentale dvale og ses atter face-to-face.

Rent lokalt er det af stor betydning, at Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17 igen kan invitere på gode oplevelser – og det gælder ikke mindst de kulinariske, som kan opleves i Café Pilen!

Under den månedlange nedlukning har mange i Brønshøj savnet deres to ugentlige aftensmåltider. Men som det fremgik af en annonce her i avisen sidst i april, kunne Café Pilen byde velkommen den 10. maj.

Åbningsdagen blev et sandt pletskud for Café Pilen, hvis indehaver, Mia Wrist, fik behageligt travlt med at servicere stedets kunder, hvis appetit var blevet skærpet under den lange adskillelse. På billedet ses Mia, som ser positivt på tiden, der kommer – ikke mindst glæder hun sig til at servere aftensmad på mandage og onsdage kl. 17.00 – 19.30 for både trofaste og nye gæster, ligesom man kan købe dagens ret som take away kl. 17.00 – 18.30.

Hold derfor godt øje med Café Pilens annonce om ”Dagens Ret” i Brønshøj-Husum Avis (ved månedsskifte).