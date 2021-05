Brug det lokale testcenter

Hvis det lokale testcenter skal bliver i 2700 gælder det om at bruge det

Af Gitte Ganderup

Fredag den 21. maj åbnede det faste testcenter på Bystævneparken 31 og der har været ret god plads i køen siden.

Det kom Brønshøj-Husum Avis for øre, at hvis ikke testcenteret blev brugt, ville det lukke og flytte igen. Derfor spurgte vi Copenhagen Medical som driver centeret til det. De svarede følgende i en mail:

– Der er ikke som sådan noget aftalt i forhold til centeret i Brønshøj andet end at vi som ved alle vores centre er i stadig kontakt med Region Hovedstaden i forhold til, hvor stort og hvor behovet for at blive testet er. Så det er klart, bliver det ikke brugt, kigger vi på om kræfterne kan lægges bedre et andet sted.

I testcenteret i Bystævneparken, som er et område hvor der er ældreboliger, et demenshjem og et kollegium, kan du få foretaget hurtigtest med podning i næsen uden tidsbestilling. Det er for alle over 6 år og det har åbent hver dag fra kl 8 – 20.

Transport til testcenteret

Du kommer ind til Bystævneparken ad Storegårdsvej fra Frederikssundsvej. Skilte anviser den rigtige retning i bil. Med bus kan du tage nr 22 helt til Bystævneparken lige som stoppestedet på Husum Torv også er en overkommelig afstand for almindeligt gående.

Endelig kan du selvfølgelig cykle og gå – og måske nyde turen langs Vestvolden som Bystævnet drejer af fra.