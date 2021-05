Rock og klima på Pilegården på lørdag

Af Erik Fisker

Lørdag den 29. maj, kl. 14 er der børnevenligt rockshow om klimaet i Kulturhuset Pilegårdens grønne have. Rockbandet Børn To Be Wild sætter strøm til guitarerne og vender emner som bilkørsel, plastiksvineri, olie og benzin.

Vanen tro pakker ”Børn To Be Wild” deres budskaber ind i humor og rockmusik. Og som altid er deres show interaktivt, hvor et udvalg af børn kommer på scenen og spiller på musikernes instrumenter.

Billetter fås på Pilegaarden.kk.dk. Voksne skal huske coronapas.