Alle tilbage på skolebænken

Politikerbesøg på Husum Skole. Fra venstre skoleleder Annette Samsøe Jensen, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, Jens Joel MF, overborgmester Lars Weiss og borgmester Jesper Christensen. Foto: Kaj Bonne

I forbindelse med den gradvise åbning af samfundet, kom alle elever tilbage på skolebænken torsdag i sidste uge - og undervisningen over nettet er sat på (foreløbig) pause.

Af Erik Fisker

På Husum Skole blev dagen markeret med besøg af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, overborgmester Lars Weiss, børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen samt Jens Joel MF og undervisningsordfører for S, der blev modtaget af skoleleder Annette Samsøe Jensen i den fredede skoles smukke aula.

Skolelederen fortalte om de forholdsregler, der trods alt stadig skal tages for at forebygge smittespredning, blandt andet håndsprit, afstand, flydende pauser og intensiveret rengøring.