Allan Meinhardt udstiller lokale malerier

"Velo på Torvet" maleri af Allan Meinhardt

Brønshøj er temaet på to udstillinger i maj

Af Erik Fisker

Under overskriften ”Brønshøj Sentimentals” udstiller Allan Meinhardt i denne måned en række nye oliemalerier to steder i bydelen.

– Der er tale om en hyldest til Brønshøj, afbildninger af steder og situationer og stemninger fra før og nu. Næsten en kærlighedserklæring til gaderne og torvet og menneskene. Malerierne kan ses på Brønshøj Bibliotek og i Brønshøj Bistro på Brønshøjvej, fortæller Allan Meinhardt, der selv bor i Brønshøj.

Allan Meinhardt er tidligere lærer, nu maler og musiker. Han tegnede og malede i mange år for institutioner og firmaer, og han var en af initiativtagerne til dannelsen af Brønshøj Gruppen, som siden 2016 har arbejdet på at forskønne bydelen. Gruppen består af lokale grafikere og malere og et par musikere, og den har gjort sig bemærket ved årlige udstillinger i Pilegården og andre steder lokalt.

De lokale motiver og den til tider impressionistiske tilgang til lyset og farverne er Allan Meinhardts kendetegn. Man kan se hans billeder en dag, hvor man allerede har et coronapas i lommen og trænger til en oplevelse og måske en kop kaffe.