Har du en enkelt gang tabt et bundbind eller noget take away-emballage?

Af Erik Fisker

Der blev fundet masser af takeaway-emballage, engangsmundbind og andet skrald, da børn og voksne i hele landet deltog i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

I løbet af uge 15 trak op mod 185.000 danskere udendørs for at befri naturen for andres efterladte skrald.

På landsplan blev der blandt andet fundet 120.000 stykker takeaway-emballage, 52.000 engangsmundbind og 87.000 dåser og i alt 167 tons affald.