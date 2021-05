40 år ved orglet i Husumvold Kirke

Eva Maria Jensen. Foto: presse

Eva Maria Jensen, kunne lørdag den 1. maj fejre 40-års-jubilæum som organist ved Husumvold Kirke

Af Mette Lilly Nielsen

Eva Maria blev født i 1946 i Krakow i Polen. Her blev også hendes musikalske løbebane udstukket; fra musikbørnehave til musikskole, musikgymnasium og konservatorium.

Eva Maria læste noder før bogstaver, optrådte offentligt som seksårig og læste, sideløbende med musikteori på konservatoriet, også filosofi på universitetet.

Som ung voksen måtte hun i 1969 flygte fra det kommunistiske Polen sammen med sin familie. De ankom i december 1969 til Danmark, hvor de fik politisk asyl.

I Danmark blev hun cand.mag. i musik og filosofi og studerede orgel på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Sidenhen blev det også til en ph.d. i teologi. Selvom det var en traumatisk oplevelse at forlade Polen, så blev livet i Danmark et lykkeligt musikerliv med nye muligheder. Og i november 2019 kunne Eva Maria sammen med violinist Wladyslaw Marchwinski fejre guldbryllup med Danmark.

Fra yngst til ældst

Eva Maria blev ansat den 1. maj 1981 som Husumvold Kirkes første konservatorieuddannede organist. Menighedsrådet ønskede en organist, der også kunne holde foredrag, arrangere koncerter, og som havde forstand på liturgi.

Menighedsrådets formand var så begejstret for hendes spil, at han kunne løbe op til orglet endnu under postludiet, hvor hun hørte ham gispe efter vejret. For lige så snart hun tog hænderne væk fra klaviaturet, at kaste sig ud i begejstret lovprisning af det spillede stykke.

Da Eva Maria blev ansat i Husumvold Kirke, var hun den yngste blandt de ansatte – i dag er hun den ældste. I 40 år har hun gået vejen mod kirken de fleste af årets søndage.

Altid glad for at finde den smukke bygning på det fantastiske sted ved mosen, der, særligt søndag morgen, er en oase af stilhed og en åbenbaring af et stykke natur midt i byen.

Ved siden af sit virke som organist i Husumvold Kirke har Eva Maria Jensen undervist, forsket og udgivet to bøger: ”Død og Evighed i Musikken 1890-1920” og ”Drømmelandet – en bog om Chopin”.

Eva Maria Jensens 40-års jubilæum vil blive fejret i Husumvold Kirke, når det igen bliver lettere at samles til festligheder.