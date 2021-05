2 mio. kr. på vej til nyt projekt i Tingbjerg

Fra et håndarbejdsværksted i Tingbjerg. Foto: presse

Kulturministeriets pulje til kultur i udsatte boligområder støtter tekstilprojekt i Tingbjerg

Af Erik Fisker

2 mio. kr. af kulturministeriets årlige pulje giver nu to lokale foreninger, den boligsociale helhedsplan, Tingbjerg Kirke og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus mulighed for at søsætte nye samarbejder.

Støtten er givet til det 4-årige projekt ”Tekstil i Tingbjerg”, som bruger tekstilkunst, kunsthåndværk, håndarbejde og livshistorier som indgang til et aktivt medborgerskab – primært for kvinder i Tingbjerg.

Sammen med kunstnere og kunsthåndværkere, værksteder, kulturinstitutioner og uddannelser skaber borgerne værker og nye måder at samarbejde.

Foreningen og håndarbejdsværkstedet Igne: Oya og foreningen Cafe mors varme hænder er omdrejningspunkt for projektet og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus danner rammen om de kommende begivenheder.

Fællesskab og medborgerskab

Kulturstyrelsens midler skal blandt andet gå til workshops og samarbejde med Greve Museum og Tingbjerg Kirke, samskabte tekstilværker, en podcastserie med Tingbjergsborgernes livshistorier med tekstiler som omdrejningspunkt på forskellige sprog – og ikke mindst arbejdet med socio-økonomisk bæredygtighed sammen med foreningerne Igne:Oya og Cafe mors varme hænder.

Aktiviteterne skal både finde sted i Tingbjerg og andre steder i landet.

Formålet med projektet er at øge borgerinddragelsen, livskvaliteten og den demokratiske dannelse og især et aktivt medborgerskab i Tingbjerg.

– Omkring 150 kvinder fra Tingbjerg og Husum arbejder allerede med håndarbejde, tekstil og tøj, og det giver et fantastisk fællesskab. Vi vil, I det nye projekt tage udgangspunkt i gamle og nye fællesskaber omkring håndarbejde og kunst, og bruge dem som omdrejningspunkt for aktiviteter, som styrker borgernes medborgerskab, fortæller projektkoordinator og boligsocialmedarbejder Güler Yagci.

Midlerne går også til aktiviteten ”Mit tøj, min historie”, hvor historiestuderende, unge fra Tingbjerg Radio og historiker Marie Louise Nosch fra Københavns Universitet laver podcasts med Tingbjergborgere. Livshistorier og bydelshistorier fortalt ud fra et stykke tøj.

Gevinst for Tingbjerg

– Det er en stor gevinst for Tingbjerg og en spændende mulighed at vi blandt andet får huskunstnerne i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, som hele bydelen og gæster fra andre bydele kan få glæde af. De aktive borgere i projektet får medbestemmelse og inddrages direkte, når der skal udvælges huskunstnere. Kulturen får et boost i Tingbjerg med de her midler og det er en oplagt måde at få inddraget lokale kvinder og give dem mulighed for at møde kunsten og kulturen på en måde, de ellers ikke ville have haft mulighed for, fortæller værksteds- og kulturmedarbejder fra Tingberg Bibliotek\Kulturhus, Martin Krogh.

Igne:Oya blev startet i 2017 af den boligsociale helhedsplan, Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus og designer og underviser Henriette Rolf Larssen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Radiometer har fra start støttet Igne Oya med midler.