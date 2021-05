10 millioner kroner er klar til at sparke liv i København

arkivfoto 2016

Genopretningspulje fra København

Af Erik Fisker

Hoteller, restauranter, butikker og cafeer er åbne igen i København, og nu giver Københavns Kommune en hjælpende hånd til at sætte gang i hjulene på ny.

Det er nu muligt at søge en særlig genopretningspulje på 10 mio. kr. til at lave bl.a. arrangementer, fester, kampagner og festivaler til gavn for byens virksomheder.

Fristen til første ansøgningsrunde er den 26. maj. Der kommer en ny ansøgningsrunde i sensommeren 2021.

Ansøgningsskema og yderligere oplysning om puljen kan findes på www.kk.dk/koebenhavns-kommunes-genopretningspulje.