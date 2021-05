10 km sæbekasseløb på Vestvolden

Søndag den 30. maj vil der i løbet af formiddagen komme 11 formentlig flotte og hurtige sæbekassebiler forbi på Vestvolden og alle er velkomne til at heppe

Af Gitte Ganderup

Årets Oak City Rally, som efter sigende er verdens største og længe sæbekasseløb, er i år opdelt i grupperne. Det plejer at bliver afholdt i Farum men i år får vi fornøjelsen af at se Brønshøj-Husum DDS, som holder til på EnergiCenter Voldparken, løbe den 10 km lange rute på Vestvolden.

Starten går kl 10, 11 og 12 fra Åkandevej og så løber de hele vejen til Jyllingevej med et smut omkring Kagsmosen.

Gruppen stiller med 11 vogne og ifølge gruppeleder Lea Laird Andersen plejer de ikke at gå efter at vinde med de hurtigste biler men derimod med de flotteste.

– I år kommer det til at være meget lettere forventer jeg, for i Farum er det igennem skoven med krat og buske, ujævnt underlagt og bakker, siger hun til Brønshøj-Husum Avis.

På grund af coronapandemien kan hvert barn kun medbringe én voksne til startområdet men der er til gengæld rigeligt plads langs ruten til at alle kan komme og heppe.

Stort løb

Når løbet er i Farum plejer der at være 300 tilmeldte biler og flere tusinde mennesker fortæller Lea Laird og tilføjer at løbet har været kørt i over 40 år.

Deltagerne i løbet er i aldersgruppen 2. klasse til 9. klasse og alle aldergrupper dyster mod hinanden. På løbsdagen bliver der lavet kåringer af de hurtigste i de lokale gruppe ligesom resultaterne bliver sendt ind til et samlet overblik over vinderne.

Lea Laird er selv leder for 4./5. klasserne, og hun siger at det er en læring af være med som de mindste hvor 10 km kan være rigtig langt og så vokse med opgaven.

Ved alle overskæringer og kryds langs ruten på Vestvolden vil der stå en voksen i gul vest for at hjælpe igennem.

– Så man skal helst ikke blive alt for overrasket hvis der kommer en flok spejdere løbende mod én, når man er på søndagstur på Vestvolden.

Tid & Sted:

Sæbekasseløb, søndag formiddag den 30. maj på Vestvolden mellem Åkandevej og Jyllingevej samt Kagsmosen