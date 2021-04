Ugens biblioteksanbefaling

Nu også på nettet via biblioteket.Foto: presse

Biblioteket præsenterer en klassiker - og et alternativ til Google Translate

Af Erik Fisker

– Alle kender Gyldendals røde ordbøger. Man kan hurtigt genkalde sig fornemmelsen af at holde de røde stofindbundne ordbøger. Ofte er de udlånt på biblioteket og hurtigt er de forældet, men biblioteket tilbyder adgang til en perlerække af ordbøgerne via bibliotekets hjemmeside, fortæller bibliotekar Astrid Dalsgaard Pedersen fra Brønshøj Bibliotek.

Gyldendals Røde Ordbøger online er en online-udgave af Gyldendals Røde Ordbøger, Gyldendals Store Røde Ordbøger og udvalgte fagordbøger. Ordbøgerne opdateres løbende, og der vil komme flere sprog til.

– I et opslag søger man på tværs af alle ordbøgerne, herefter vælger man sproget/ordbogen. Det er også muligt at vælge favoritordbog, hvis man udelukkende ønsker at søge i et sprog eller en enkelt ordbog. Til mange opslag kan man også få oplæst udtale.

– Onlineordbogen vil være en god livline for alle der snart skal til eksamen, og der er adgang via bibliotek.kk.dk, e-materialer, ordbøger og sprog, Gyldendals røde ordbøger, se online. Man skal logge på med cpr.nr. og pinkode. Have a nice day – Bonjour – Guten Tag, tilføjer Astrid Dalsgaard Pedersen.