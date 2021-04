Ugens biblioteksanbefaling

Biblioteket har inspiration til nye bøger og spændende emner

Af Erik Fisker

– I Københavns biblioteker har vi flere forskellige nyhedsbreve til forskellige målgrupper. Der er både til dig der nyder litterær luksus, til børnefamilierne og til de historieinteresserede, fortæller bibliotekar ved Brønshøj Bibliotek, Astrid Dalsgaard Pedersen.

– Nyhedsbrevet ”Dit børnebibliotek anbefaler” udkommer hver måned og holder dig opdateret på Københavns Bibliotekers oplevelser og tilbud til børn og familier. Få anbefalinger til de bedste børnebøger, tips til læsning med dit barn og invitation til arrangementer for børn og familier. Du kan selv skræddersy dit nyhedsbrev, så du modtager tilbud til den eller de aldersgrupper, der er relevant for dig og din familie. Har du et barn der starter i skole efter sommerferien, anbefaler vi, at du også tilmelder dig aldersgruppen 7-10 år, så vil du foruden inspiration til gode billedbøger, også modtage anbefalinger til lette bøger til den første læsning, siger Astrid Dalsgaard Pedersen.

Nyhedsbrevet ”Litterær Luksus” er for dem, der elsker den skønne litteratur – fra klassiske romaner til nyskabende former, og nyhedsbrevet ”Nyt på hylderne” giver et overblik over de vigtigste nyudgivelser – klar til bestilling og afhentning på dit lokale bibliotek.

Til de historieinteresserede tilbydes nyhedsbrevet ”Bag om København”. Det handler om Københavns historie, byens huse og livet i hovedstaden. Man præsenteres for gode bøger indenfor området og får adgang til spændende arrangementer og bogkonkurrencer. Man vil også modtage artikler fra bl.a. Københavns Museum, en rækker lokalhistoriske foreninger og øvrige samarbejdspartnere.

Abonnement på nyhedsbreve på https://bibliotek.kk.dk/nyhedsbreve