Bystævneparken står overfor det vigtigste byudviklingsprojekt i lang tid

Af Laura Rosenvinge, medlem af Borgerrepræsentationen for S

I mandags diskuterede Teknik- og miljøudvalget på Københavns Rådhus den nye helhedsplan for udviklingen af Bystævneparken. Udvikling af Bystævneparken fra institutions- til boligområde blev besluttet tilbage i 2018 og er en central del af udviklingen af vores bydel, der har til formål at give området et løft.

Udviklingen af Bystævneparken skal være med til at omdanne Bystævneparken fra et institutionsområde til et attraktivt boligområde og samtidig være med til at modernisere de gamle kommunale institutioner.

Planen har været omdiskuteret af en række naboer – blandt andet i HF. Birkevang – der desværre ikke har følte sig hørt i sagen. Derfor har vi besluttet at sende sagen i høring, så alle naboer nu har chancen for at få en stemme i hvad, der skal ske i deres byområde.