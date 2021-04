Ud i universet med Anja C. Andersen

I Aftenrum torsdag den 6. maj, kl. 19 får Bellahøj Kirke besøg af astrofysikeren Anja C. Andersen

Af Erik Fisker

Anja C. Andersen giver i dette foredrag med stor indsigt og humor et overblik over himmelrummet fra Solsystemet og ud til de fjerneste galakser og over universets udvikling fra Big Bang og frem til i dag.

Anja C Andersen er professor i astronomi og astrofysik på Niels Bohr Institut. Hun forsker i stjernestøv, hvor hun pt. arbejder med at kortlægge, hvordan støv dannes i universet, og hvilken indflydelse det har for planetdannelse og stjerneudvikling.

Anja C. Andersen har medvirket i en række radio og tv-programmer og har modtaget adskillige priser og æresbevisninger for sin forskning og formidling af samme, blandt andre H.C. Ørsted Sølvmedalje fra Selskabet for Naturlærens Udbredelse, Københavns Universitets SCIENCE Formidlingspris, Mathildeprisen fra Dansk Kvindesamfund og Dansk Magisterforenings Forskningspris.

I 2016 udgav Anja ”En lille bog om Universet” og i 2019 ”En lille bog om Månen”. Anja har desuden bidraget til bøgerne ”Livet er et mirakel” (2019) og ”Marie Curie – Et lys i mørket” (2018).

Foredraget er gratis og for at være med, skal man tilmelde sig på www.bellahoejkirke.dk

Ændringer kan forekomme, som følge af corona-situationen. Følg opdateringer på hjemmesiden.