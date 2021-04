To mænd varetægtsfængslet for tricktyveri

Ældre kvinde fik først afluret pinkode og blev siden bestjålet

Af Gitte Ganderup

To mænd på hhv. 53 og 49 år er i fredags blevet varetægtsfængslet i fire uger – sigtet for i seks tilfælde, bl.a. i Valby og Husum, at have afluret ældre medborgere deres pinkode. Bagefter blev borgerne udsat for tricktyveri, så gerningsmændene kunne bruge deres kreditkort

De to mænd blev anholdt i går i Kirke Såby, og de mistænkes for at stå bag lignende kriminalitet flere steder i Jylland og på Sjælland, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Sagen fra Husum begyndte med at en kvinde på 73 år fik afluret sin pinkode i et supermarked i Husum, oplyser Københavns Politi yderligere.

Efterfølgende blev kvinden udsat for tricktyveri af de to mænd, hvor gerningsmændene stjal kvindens kreditkort og brugte det til at hæve penge i en bankautomat

– Det her en rigtig usympatisk form for kriminalitet, så vi er glade for at have fanget de to formodede gerningsmænd. Ikke mindst fordi vi har en mistanke om, at de ikke kun har været aktive i Københavns-området, men faktisk i hele landet. Nu fortsætter vi efterforskningen af sagerne, og så må vi se, om de bliver sigtet for flere sager, siger politikommissær Nicklas Poulsen fra Tyverisektionen ved Københavns Politi.

Sammenlagt er de to mænd sigtet for i alt seks tyverier og 48 tilfælde af databedrageri.