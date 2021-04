Stor interesse for at købe rækkehus i Tingbjerg

Sådan forventes de kommende rækkehuse i at se ud. Fotomontage: NREP

Mulige boligkøbere skal indgive motiveret ansøgning

Af Erik Fisker

Drømmen om at købe et spritnyt rækkehus til bare 2,4 mio. kr. i børnevenlige omgivelser blot otte km fra Rådhuspladsen I København havde tiltrukket ikke mindre end 345 interesserede boligkøbere til to åbent hus-arrangementer, som er afholdt for ejendomsudvikleren NREP.

I første omgang er det bare syv rækkehuse, som er sat til salg. De bliver dermed de første af over 1.000 private boliger, der skal opføres ind imellem de ca. 2.300 almene boliger, som i dag udgør Tingbjerg, – heraf bliver 400 private rækkehuse.

Målet med at placere private rækkehuse med i Tingbjergs store grønne arealer er at udvikle en blandet og børnevenlig bydel med forskellige boligtyper helt tæt på Utterslev Mose og Vestvolden.

Priserne på de første rækkehuse ligger langt under tilsvarende rækkehuse andre steder i København for at skabe maksimal interesse, siger Jens Kramer Mikkelsen, byudviklingsdirektør i NREP, som bygger rækkehusene.

– Vi ønsker at tiltrække familier med almindelige indkomster, som kan og vil være med til at udvikle Tingbjerg til en attraktiv bydel af København. Vi kigger efter folk, der vil engagere sig, og som os tror på, at der ligger en lysende fremtid for dette grønne og børnevenlige område, siger han.

– Engagementet skal bygge fremtidens Tingbjerg

Første skridt for at kunne købe et af de syv rækkehuse var, at man deltog i et af de to åbent hus-arrangementer, som blev afholdt tirsdag og onsdag. Herefter skal de interesserede købere sende en motiveret ansøgning, hvor de blandt andet beskriver, hvordan de aktivt vil bidrage til Tingbjergs fremtid.

I første omgang bliver 15-20 ansøgere så inviteret til nærmere drøftelser omkring boligerne, og herfra udvælges de syv købere. Prisen ligger fast, og man kan ikke komme foran i køen ved at byde over.

– Det er ikke pengene, men engagementet, som skal bygge fremtidens Tingbjerg. Derfor er vi optagede af at bygge boliger, der er til at betale for almindelige indkomster, forklarer Jens Kramer Mikkelsen.

For at undgå at nye købere forsøger at score en hurtig gevinst ved at videresælge et af de billige rækkehuse, har NREP indført en klausul, der betyder, at halvdelen af en gevinst fra et salg inden for de første fire år fra indflytning, skal gå til Tingbjerg Bydelsforening og den videre udvikling af området.

– De næste boliger bliver også sat til fornuftige priser og på lignende vilkår. Det sker, når Københavns Kommune til efteråret endeligt vedtager den lokalplan, der netop nu er i høring, siger Jens Kramer Mikkelsen.

For at udvikle Tingbjerg til en mere blandet bydel opføres 1000 nye boliger, heraf omkring 400 private rækkehuse frem mod 2027.

Otte rækkehuse opføres henover sommeren – De resterende påbegyndes i starten af 2022 og forventes færdigopført i 2025.

Tre- til femværelses rækkehuse fra 84 til 118 m2