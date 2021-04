Spejderhuset rejser sig ved vandtårnet

Byggeriet af spejderhuset med det fredede Brønshøj Vandtårn i baggrunden. Set fra Thurebyholmvej mod sydvest. to: Kaj Bonne

Formen på det kommende spejderhus på vandtårnsgrunden viser sig nu

Af Erik Fisker

Det omdiskuterede spejdehus på vandtårnsgrunden ved Brønshøj Vandtårn er for alvor ved at tage form.

Der var rejsegilde i starten af april for en lille indbudt skare, og planene for byggeriet følges, så huset kan tages i brug i løbet af efteråret af Københavns største spejdertrop, Bellahøj 21 st Barking.

Spejderne holdt oprindelig til i en træbarak på Herbergvejen ved Degnemosen, men barakken måtte lade livet på grund af nybyggeri af lejligheder. Siden har spejderne midlertidigt holdt til Rytterskolen på Brønshøj Torv.

– Det går rigtig godt med byggeriet. Helt gnidningsfrit og glat, og vi glæder os meget til at spejderne indtager huset, siger medlem af hytteudvalget, Charlotte Møller-Hansen fra Bellahøj 21 st Barking.

Rytterskolens fremtidige anvendelse er endnu ikke helt afklaret, men det formodes, at Rytterskolen skal indgå i det kommende kulturcenter ved Brønshøj Torv med udgangspunkt i Brønshøj Gamle Skole som nyt kulturhus.