Kenneth Thinter scorer til 1-0. Foto: Thomas Løser

FODBOLD: I lørdags mødte Brønshøj HIK på hjemmebane, og her var det ikke til at se, at hvepsene lå under stregen, mens HIK kæmpede med om oprykning. Brønshøj var bedst set over hele kampen, men skæbnen er ond i øjeblikket, da HIK fik udlignet dybt i dommerens overtid til slutresultatet 1-1. Kenneth Thinter scorede hvepsenes enlige mål.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

I kampens første kvarter formåede ingen af holdene at skabe et overtag. Det blev til et løst skud fra gæsternes Jonas Hebo gik langt forbi mål.

Efter et kvarter fik vi overtaget med kampen og begynde at skabe flere gode chancer. Bedste mulighed opstod i det 19. minut, da vi fik et straffespark. Her kom Aleksandar Lazarevic først på bolden, men blev nedlagt af målmand Sebastian Sørensen. Der var ingen tvivl hos dommer Casper Thorsøe Jr., som straks pegede på pletten.

Det var Aleks, som selv skulle tage straffesparket. Han sendt bolden fladt og til højre for keeperen, men Sebastian Sørensen gættede rigtigt og fik reddet med benene.

Vi var tæt på igen efter et langt indkast, som blev snittet videre. Men i sidste øjeblik fik målmanden reddet ved nærmeste stolpe.

Stillingen var derfor 0-0 efter de første 45 minutter, hvor vi godt kunne have ført med et eller to mål. I 1. halvleg måtte vi også udskifte anfører Mads Gabel, som blev hjulpet af banen, med Kenneth Thinter.

Vi fortsatte, hvor vi slap, i 2. halvleg. Bl.a. havde Jonas Hemmingshøj to gode muligheder for at komme på tavlen, men desværre ingen mål.

Det var der til gengæld i det 58. minut. Et hjørnespark fandt Oskar ”Bongo” Møllers pande, og efter lidt klumpspil inde i feltet, faldt bolden ned for fødderne af Kenneth Thinter. Her svigtede Thinter ikke og fik sendt bolden i mål. 1-0 til os.

Herefter opstod en lang periode uden chancer, bortset fra da målmand Sebastian Sørensen sparkede bolden lige ind på Bayan Fenwick. Men heldigt for HIK-keeperen røg bolden lige tilbage i favnen på ham.

Med 10 minutter tilbage af kampen skruede HIK op for presset, hvilket gav dem flere afslutninger. HIK’s pres for at udligne gav os plads til omstillinger, men vi formåede ikke at udnytte dem.

Det skal også sige, at HIK følte sig snydt for et mål efter et hjørnespark. Hjørnesparket blev slået fladet mod forreste stolpe. Her fik Bongo ikke ramt på bolden og det lignede, at den gik i mål. Men Vilfort var vågen og fik reddet. Der opstod dog store protester fra HIK-spilleren, som mente, at bolden havde krydset stregen, men dommeren vinkede afvisende.

Da stadionuret rundede de 90 minutter, meddelte dommeren, at der var lagt minimum fem minutter til. Der var altså lagt op til en ordentlig omgang neglebidning.

Vi formåede at holde stand i 3,5 minutter af tillægstiden, men så gik det galt. Jeffrey Ofori manglede bare en lille smule for at kunne få headet bolden væk. I stedet for blev den headet hen til en HIK-spiller, der ramte bolden skævt. Den skæve afslutning endte dog med at blive en aflevering til Josef Moussa.

Her var Nicolai Clausen i en perfekt position til at få blokeret skuddet, men han gled inde i feltet. I stedet for kunne Mousse i helt fri position sende bolden mellem benene på Vilfort og i mål. 1-1.

Kort efter fløjtede dommeren kampen af.

Drønhamrende ærgerligt, og man forstår fuldt ud skuffelsen hos trænerne, spillerne og fansene, når man var så tæt på sejren. En sejr, der også have betydet, at vi var kravlet om på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Spillerne spillede en rigtig god kamp, og der er mange positive ting, der skal tages med, når vi møder Slagelse på udebane søndag den 18. april kl. 13.

Denne kamp er ekstrem vigtig, da en sejr vil sende os foran Slagelse i tabellen og dermed også over stregen.