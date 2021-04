Så startede gravearbejdet

Foto: NREP

Nu er byggeriet af 8 prøveboliger i Tingbjerg sat i gang – men meget mere venter

Af Erik Fisker

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard tog det første spadestik til byggeriet af 8 nye rækkehuse i Tingbjerg, der er forløberen for de kommende års planlagte store byggerier, der skal forvandle og fornt bydelen med op til 1.200 private boliger, der skal opføres som naboer til de almennyttige boliger, der i dag udgør næsten hele Tingbjerg.

– Det er en stor ære og glæde, at være med til at starte byggeriet af prøveboligerne og fornyelsen af Tingbjerg. Jeg er sikker på, at nye og gamle beboere kan ændre Tingbjerg til et attraktivt sted for børnefamilier, sagde Cecilia Lonning-Skovgaard, og rettede en særlig tak til den tidligere overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen, der nu er byudviklingsdirektør i firmaet NREP, for at bidrage med sin viden og sin respekt for området. NREP er bygherre på projektet.

Fra ord til handling

Det var Jens Kramer Mikkelsen, der som repræsentant for bygherren bød velkommen og betegnede Tingbjerg som en formidabel bydel med store resurser og en meget smuk arkitektur.

– Tingbjerg er en helt særlig og kendt bydel, hvor datidens fremmeste arkitekter tegnede husene og området, og i dag har vi også valgt de bedste arkitekter til udbygningen af Tingbjerg. Vi har i NREP været i tæt og godt samarbejde med de almene boligselskaber SAB og fsb og har også mødt stor interesse på Københavns Rådhus. Nu er det så ikke længere ord og tegninger, men handling, sagde Jens Kramer Mikkelsen.

Byudviklingschef i Tingbjerg, Lene Vennits sagde i sin tale, at NREP var blevet som bygherre, fordi selskabet både har en social og kreativ kant – og også har kapital til projektet.

– NREP har levet op til vores forventninger, og jeg vil også gerne rette en tak til Cecilie Lonning-Skovgaard for at båret idéen om prøveboliger gennem Rådhuset, sagde hun.

Bygherre: NREP

Arkitekter: Vandkunsten

Landskabsarkitekt: SLA

Entreprenør: Danhaus