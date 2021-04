Rydning på Bellahøjmarken – hvad med biodiversiteten?

Hvad med at pleje dyrelivet ved at lade buskadset mellem træer huse småfugle, insekter mm

Af Rie Møller, Engelholmvej 24, Brh.

Der beskæres vildt og inderligt på Bellahøjmarken. De, der styrer processen, vil nok mene, at der ryddes op, men var det ikke bedre at rydde alt det rod op, som desværre er smidt overalt.

Det er da kun en fordel med grøn bevoksning rundt om pladsen i stedet for kommunal totalrydning.

Hvad med at pleje dyrelivet ved at lade buskadset mellem træer huse småfugle, insekter mm. Det arbejder man hårdt på i andre kommuner, og vi har fulgt udsendelser om det på TV. Hvorfor ikke i Brønshøj.

Brug dog i stedet kræfterne på at rydde affald, og sæt gerne nogle skraldespande op. Der findes ikke en eneste på marken.