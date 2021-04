Revidering af model for automatisk nedlukning

Både Tingbjerg og Husumvold sogne har høje smittetal. Modellen for automatisk nedlukning er revideret så automatisk nedlukning rykker lidt væk

Af Gitte Ganderup

Husumvold Sogn har været på nippet til at lukke i den forgange uge på grund af coronasmitte. I flere dage var tallene for henholdsvis nye smittede og positiv procent været overskredet i mens incidenstallet lå på kanten.

Onsdag har et flertal i Epidemiudvalget bakket op om regeringens forslag om at justere modellen for automatisk nedlukning af kommuner og sogne, så der er mere luft for kommunerne til at gribe ind før lokal nedlukning. Det betyder at Husumvold igen ikke er på vippen selvom tallet er forholdsvist højt lige som det også konstant er forhøjet i Tingbjerg.

Tilpasningen af modellen for den automatiske nedlukning sker på baggrund af beslutningen om at revurdere modellen for automatisk nedlukning i genåbningsaftalen per den 15. april 2021. Tilpasningerne af modellen er blevet til i dialog med eksperter fra Den Faglige Referencegruppe og bakkes op af Epidemikommissionen.

Borgerrepræsentationen er forpligtet til at lukke et sogn, når både incidens, antallet af smittetilfælde de sidste syv dage, og positivprocenten overstiger et fastsat niveau. Grænserne for nedlukning justeres for sogne således ifølge sundhedsministeriet:

Incidensgrænsen hæves fra 400 til 500 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge.

Positivprocenten hæves fra 2 til 2,5 procent eller mere.

Antallet af smittetilfælde fastholdes på 20 registrerede smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

Når alle tre kriterier er opfyldt skal alle grundskoler, SFO, klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser lukkes. Ligeledes skal lokaler med idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter som idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukke oplyser Københavns kommune på hjemmesiden kk.dk/lokale-nedlukninger, hvor du kan læse mange flere spørgsmål/svar om lokale nedlukninger.

I Husumvold Sogn ligger ingen skoler men der ligger nogle daginstitutioner. Dog er 0- 6 års området fritaget for nedlukning. Børn fra et nedlukket sogn må gerne tage i skole i et ikke-lukket sogn.

I revideringen af nedlukningsmodellen skabes der også større fleksibilitet, når sogne lukkes ned, og der gives mulighed for at sætte ind, hvad angår trivsel og læring for børn og unge under nedlukning. Den justerede model træder i kraft fredag den 30. april 2021.